Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 9:00

Действовал больше пяти часов: режим «Беспилотная опасность» в Башкирии отменен

В Башкирии отменили режим беспилотной опасности
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Режим «Беспилотная опасность» в Башкирии сняли. Также отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики Кирилл Первов.

Напомним, сегодня ночью в регионе почти на два часа вводили режим «Ракетная опасность» и ограничивали работу аэропорта Уфы. После этого ограничения вновь ввели и объявили режим «Беспилотная опасность». В итоге за текущие сутки дважды приостанавливали прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Теперь ситуация нормализовалась.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.