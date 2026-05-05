Мэр Уфы оспорит свой арест: ранее его обвинили в получении особо крупной взятки

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обжалует арест. Об этом со ссылкой на слова его адвоката сообщает телеканал UTV.

Напомним, на прошлой неделе суд заключил сити-менеджера под стражу. Мавлиева обвиняют в превышении должностных полномочий и получении особо крупной взятки.

По версии следствия, он вместе с подчиненными организовал отчуждение участка в санатории «Радуга», а затем потребовал от представителя строительной компании купить эту землю за свой счет в его интересах и пообещал взамен общее покровительство. Также, как считают силовики, мэр организовал сбор денег под видом пожертвований с агентств, которые выигрывали тендеры на размещение рекламы. Речь идет о 30 млн рублей, которые перечисляли на счет фонда социального, культурного и экономического развития. Часть средств потратили на автомобиль для муниципалитета. Машина за 21 млн рублей использовалась в служебных и личных поездках.

Еще один эпизод, по версии следствия, связан с крупным девелопером, который строил многоквартирный дом в Уфе. Он, как утверждают следователи, передал Мавлиеву 10 млн рублей за общее покровительство и разрешение на ввод высотки в эксплуатацию.

