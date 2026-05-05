Последствия «Беспилотной опасности» в Уфе: задерживаются и отменяются авиарейсы

Сегодня, 5 мая, в аэропорту Уфы из-за режима «Беспилотная опасность» задержали и отменили часть рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичного аэропорта.

Отменили вылеты из Уфы в Игарку и Казань. Задержались рейсы в Ямбург, Москву, Екатеринбург, Новый Уренгой, Ташкент, Салехард, Сочи, Нарьян-Мар, Сабетту, Краснодар, Усинск, Санкт-Петербург и Душанбе. Несколько самолетов отправили на запасные аэродромы: из Санкт-Петербурга, Душанбе и Сургута – в Екатеринбург, из Ташкента и Антальи – в Самару.

Также задерживаются рейсы в Уфу из Москвы, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Сочи, Нарьян-Мара, Минеральных Вод, Ханты-Мансийска, Усинска, Санкт-Петербурга, Душанбе, Салехарда и Сабетты. Отменили прилеты из Казани и Игарки.

Напомним, сегодня ночью в Башкирии почти на два часа вводили режим «Ракетная опасность» и ограничивали прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Затем ограничительные меры ввели вновь, а также объявили «Беспилотную опасность».

