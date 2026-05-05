Женщина захотела снять тугое кольцо и проглотила его: она рисковала умереть – считают врачи

В Уфе врачи городской клинической больницы №8 успешно извлекли кольцо из пищевода 65-летней пациентки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Башкирии.

Женщина обратилась за помощью к медикам с жалобами на сильную боль за грудиной, тошнотой и одышкой. Как выяснилось, она пыталась снять тугое кольцо и смочила палец слюной. Украшение соскользнуло и оказалось в пищеводе.

Врачи эндоскопического отделения оперативно удалили инородное тело и не допустили осложнений. В Минздраве отметили, что кольцо могло застрять не только в пищеводе, но и в дыхательных путях, что создало бы угрозу для жизни.

– Без срочного вмешательства такая ситуация могла привести к летальному исходу из-за гипоксии мозга всего за несколько минут, – заявили специалисты.

Если инородное тело попало в дыхательные пути или пищевод, медики советуют немедленно вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшую больницу.

