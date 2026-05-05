Участников СВО защитили от сокращения: что изменится этой осенью

С 1 сентября 2026 года участники специальной военной операции, чьи трудовые договоры приостанавливали, получат преимущественное право остаться на работе при сокращении штата. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда Башкирии.

В ведомстве напомнили, что работодатель сначала оценивает квалификацию и производительность сотрудников. Если показатели равны, преимущество получают работники с двумя и более иждивенцами, семьи без другого дохода, получившие травму или профзаболевание на этом месте, инвалиды боевых действий, сотрудники, которых направляли на учебу без отрыва от работы, и родители детей до 18 лет, если второй родитель служит по мобилизации или контракту. Грядущей осенью этот список дополнят вернувшиеся участники СВО.

