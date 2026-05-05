НовостиОбщество5 мая 2026 6:31

В Башкирии водоканал даром отдал частникам 6,1 млн рублей: возбуждены уголовные дела

Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ишимбае по материалам прокурорской проверки возбудили уголовные дела о хищении бюджетных средств. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в 2024 году ИМУП «Межрайкоммунводоканал» и ООО «СпецПромСервис» заключили договор на реконструкцию магистрального водовода в рамках инвестпрограммы по модернизации системы водоснабжения.

Проверка показала, что работы фактически выполнило муниципальное предприятие. При этом его руководитель и частная компания оформили акты приема-передачи на сумму около 2,9 млн рублей, и деньги были выплачены.

Кроме того, в том же году учреждение заключило контракт с ООО «Сегмент» на асфальтирование территории производственной базы. Работы не выполнили, но компания получила свыше 3,2 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Служебный подлог». Ход расследования взяли на контроль в надзорном ведомстве.

