Пожар в Красной Горке: трагедия унесла жизнь 76-летней женщины

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 5 мая, при пожаре в селе Красная Горка (Нуримановский район Башкирии) погибла 76-летняя женщина. Об этом рассказали в МЧС республики.

Минувшей ночью пожарные ведомства вместе с огнеборцами Госкомитета по ЧС потушили одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. После тушения на месте нашли погибшую хозяйку дома. На территории работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Они устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

В экстренной службе напомнили, что неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, остается одной из самых частых причин пожаров. Ведомство советует не курить в постели, не перегружать электросеть и не оставлять без присмотра печь и гаджеты на зарядке.

