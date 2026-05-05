Ни постираться, ни приготовить: жители башкирской деревни жалуются на некачественную воду

Жители деревни Чуртан (Стерлитамакский район Башкирии) пожаловались на плохое качество воды из-за высокого уровня жесткости. Они рассказали, что в ней не растворяется даже стиральный порошок, продукты не развариваются, а урожай гибнет при поливе. Многие берут воду из соседних деревень, чтобы приготовить пищу. Особенно остро проблема стоит для одиноких пенсионеров.

В администрации муниципалитета подтвердили превышение показателей жесткости воды. При этом остальные физико-химические и бактериологические параметры, утверждают чиновники, соответствуют нормам.

Местные власти пояснили, что для строительства станции водоочистки нужны значительные средства. В 2026 году район планирует участвовать в региональных и федеральных программах по водоснабжению. А пока жителям советуют использовать индивидуальные фильтры для улучшения качества питьевой воды.

