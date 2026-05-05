128 раз на территории Башкирии вспыхнула сухая растительность

Фото: Федор СКВОРЦОВ.

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали два случая, когда вспыхнула сухая растительность. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Пожары произошли в Нефтекамске и Дюртюлях, их уже потушили.

По данным ведомства, с начала 2026 года в регионе возникло 6 очагов лесных пожаров общей площадью более 55 гектаров, а также 128 загораний сухой растительности на площади более 191 гектара.

