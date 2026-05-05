В Башкирии выставили на аукцион здание детсада: начальная цена – 33 млн рублей

В Башкирии выставили на открытый аукцион бывшее здание детского сада вместе с прачечной и сараем.

Администрация города Октябрьский организовала торги по продаже участка площадью 2 047 квадратных метров и трех нежилых построек: двухэтажного здания детского сада площадью (547,9 квадратных метра), одноэтажной прачечной (24,9 квадратных метра) и сарая (37,9 квадратных метра).

Все объекты находятся на Садовом кольце. Стартовая цена лота составляет 32 591 531 рубль.

Заявки принимают еще 15 дней (до 20 мая) на платформе «Единая электронная торговая площадка». Сам аукцион назначен на 25 мая.

По документам, торги, запланированные на 6 ноября, не состоялись.

