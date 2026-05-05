НовостиОбщество5 мая 2026 4:08

Жители Башкирии жалуются работу мобильного интернета: все случилось на фоне «Беспилотной опасности»

Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Уфы и нескольких городов и районов Башкирии утром столкнулись с перебоями мобильного интернета. В Downdetector заметили резкий рост жалоб на связь около 08:55 по местному времени.

По данным телеграм-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы связи отключают часть вышек, чтобы снизить риск наведения дронов по сигналу сотовой сети.

Утром в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность» и ограничили работу аэропорта Уфы. Ночью в регионе также вводили режим «Ракетная опасность», а в аэропорту столицы Башкирии несколько раз временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов. Позже ограничения снимали, а затем снова ввели для обеспечения безопасности полетов.

