Жители Уфы и нескольких городов и районов Башкирии утром столкнулись с перебоями мобильного интернета. В Downdetector заметили резкий рост жалоб на связь около 08:55 по местному времени.

По данным телеграм-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы связи отключают часть вышек, чтобы снизить риск наведения дронов по сигналу сотовой сети.

Утром в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность» и ограничили работу аэропорта Уфы. Ночью в регионе также вводили режим «Ракетная опасность», а в аэропорту столицы Башкирии несколько раз временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов. Позже ограничения снимали, а затем снова ввели для обеспечения безопасности полетов.

