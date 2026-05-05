«Беспилотную опасность» объявили на всей территории Башкирии

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Сегодня утром, 5 мая, в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

По его словам, в аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Жителей призвали сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.

Ранее в регионе уже вводили и снимали ограничения на авиасообщение. Ночью объявляли режим «Ракетная опасность», а в аэропорту Уфы временно ограничивали прием и выпуск самолетов. Спустя почти два часа ограничения сняли.

