В аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск самолетов: несколько часов назад была отменена «Ракетная опасность»

Сегодня утром, 5 мая, из-за соображений безопасности ограничили прием и выпуск самолетов в международном аэропорту «Уфа». Об этом рассказали в Росавиации.

Ранее ночью в регионе объявляли «Ракетную опасность». С 2:55 на территории республики ввели особый режим, а в аэропорту Уфы уже тогда ограничили авиасообщение. К 4:42 режим опасности и ограничения сняли, но утром в 8:29 снова ввели временные меры безопасности для полетов.

