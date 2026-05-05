В Башкирии сняли режим «Ракетная опасность»: он действовал почти два часа

Сегодня ночью, 5 мая, в Башкирии объявили режим «Ракетная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

С 02:55 на территории региона ввели особый режим, а в аэропорту Уфы ограничили прием и выпуск воздушных судов. Жителей призвали сохранять бдительность.

К 04:42 режим ракетной опасности отменили, а ограничения в аэропорту сняли. Ситуация вернулась в норму.

