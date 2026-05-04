Константина Толкачева проводят с военными почестями

Константину Толкачеву устроят государственные похороны.

Глава Башкирии подписал указ о проведении государственных похорон председателя Госсобрания - Курултая республики Константина Толкачева. В знак признания его заслуг перед регионом церемония пройдет с официальным торжественным протоколом, участием высших должностных лиц и военными почестями.

Для организации похорон создана государственная комиссия из 11 чиновников, которую возглавил исполняющий обязанности руководителя администрации Главы РБ Искандер Ахметвалиев. В состав комиссии также вошли врио председателя Курултая Салават Хусаинов и и.о. главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

