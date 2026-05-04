В Уфе пропавшая 14-летняя девочка найдена живой

Поиски завершились благополучно.

Пропавшая в Уфе 14-летняя школьница найдена живой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «БаРС».

Напомним, подросток ушла из дома 2 мая 2026 года и не вернулась, после чего ее объявили в розыск. В день исчезновения на ней были синяя джинсовая куртка, розовые брюки и белые кеды.

К счастью, поиски завершились благополучно и ребенка нашли живым. Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал в поисках.

