В Башкирии потеплеет до +25 градусов

К ночи 7 мая температура поднимется до +11, днем снова до +25.

Стало известно, когда в Башкирию придет долгожданное тепло. Синоптики республиканского гидрометцентра обрадовали трехдневным прогнозом и пообещали повышение температуры.

Так, сегодня, 5 мая, в Башкирии местами пройдет небольшой дождь, ветер будет южный, умеренный. Днем температура воздуха составит от +18 до +23.

В среду, 6 мая, существенных осадков не ожидается, днем на юге возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Ночью – от +4 до +9 градусов, днем – от +20 до +25.

На следующий день, 7 мая, ночью местами, а днем по всей республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днем – северо-восточный, умеренный. Ночью воздух прогреется до +6…+11 градусов, днем – до +20…+25.

