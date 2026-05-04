В Уфимской агломерации синхронизируют электрички Иглино – Уфа – Белорецк

В рамках проекта «Башкирские радиусы» в Уфе формируется один из крупнейших транспортных хабов, который соединит крупные города республики и соседних регионов, и этому будет способствовать синхронизация расписаний разных маршрутов.

Так, пассажиры Уфимской агломерации по маршруту Иглино – Уфа смогут продолжить поездку в населенные пункты Белорецкого района, пересаживаясь на электрички Уфа – Белорецк, для чего пригородный поезд №6411 Иглино (отправление в 5:55, прибытие в Уфу в 6:40) синхронизирован с поездом №7455/7456 Уфа (отправление в 7:08, прибытие в Белорецк в 12:06).

Кроме того, с 9 мая 2026 года и далее по субботам и воскресеньям пригородными поездами можно будет добраться из Уфы в Самару: с электрички №6411 Иглино – Уфа пассажиры смогут пересесть на межрегиональный маршрут «Ласточки» 7001/7003/7005 Уфа (отправление в 6:50) – Самара (прибытие в 12:18). Время указано местное.

