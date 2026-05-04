Из Уфы в Актау запустят прямой рейс с 24 мая

С 24 мая из уфимского аэропорта открывается прямой рейс в казахстанский Актау. Его запускает авиакомпания SCAT совместно с крупными туроператорами, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».

Самолеты будут летать по воскресеньям на Boeing-737-300. Дорога займет 2 часа 5 минут.

Как ранее стало известно, авиакомпания «РусЛайн» также запускает новый прямой рейс Уфа – Сухум. Первый вылет из столицы республики намечен на 7 мая.

