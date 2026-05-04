Водитель из Уфы отсудил 268 тысяч рублей за машину, провалившуюся под асфальт

Фото: УГЗ Уфы.

Житель Уфы отсудил 268 тысяч рублей за автомобиль, который провалился под асфальт. Инцидент произошел еще в июне прошлого года на улице Бессонова, где KIA Ceed угодила под землю.

Водитель иномарки обратился в суд и пояснил, что на месте не было никаких предупреждающих знаков, а размер ямы оказался больше 15 см в длину и глубже 5 см. Стоимость восстановительного ремонта, согласно заключению независимого эксперта, составила 268 тысяч рублей, и суд частично удовлетворил исковые требования автомобилиста.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.