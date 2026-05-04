Бастрыкин поручил ускорить расследование гибели рабочего на предприятии Башкирии

Уголовное дело расследуется с ноября 2025 года, никто до сих пор не наказан. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» обратилась жительница Башкирии. Она пожаловалась, что до сих пор не могут установить все обстоятельства смерти ее брата на одном из предприятий в Мелеузовском районе.

Трагедия произошла в мае прошлого года, когда мужчина выполнял работы, но из-за разрушения опорной плиты упал с высоты и от полученных травм скончался на месте. Расследование уголовного дела, по словам заявительницы, затянулось, и до сих пор никто не понес ответственности.

В СУ СК России по Башкирии уголовное дело расследуют с ноября 2025 года. Ранее Бастрыкин уже поручал представить доклад по этому делу. Теперь он снова дал поручение руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому доложить, какие следственные действия провели и какие доказательства собрали с учетом доводов потерпевшей стороны, а также принять меры, чтобы закончить расследование как можно быстрее. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.

