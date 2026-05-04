В Башкирии с 8 по 11 мая льготники бесплатно проедут в общественном транспорте

При себе нужно иметь паспорт и удостоверение, подтверждающее льготу.

В пресс-службе «Башавтотранса» сообщили, что с 8 по 11 мая в честь Дня Победы льготные категории жителей Башкирии смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.

Так, бесплатный проезд предоставят инвалидам, ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам.

Отмечается, что при себе нужно иметь паспорт и удостоверение, подтверждающее право на льготу.

