В Башкирии с 8 по 11 мая льготники бесплатно проедут в общественном транспорте

В пресс-службе «Башавтотранса» сообщили, что с 8 по 11 мая в честь Дня Победы льготные категории жителей Башкирии смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.
Так, бесплатный проезд предоставят инвалидам, ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам.
Отмечается, что при себе нужно иметь паспорт и удостоверение, подтверждающее право на льготу.
