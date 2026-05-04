Житель Башкирии избил соседа бутылкой и угрожал убийством из-за громкой музыки

Осужденный выплатит потерпевшему 200 тыс. рублей моральной компенсации.

Иглинский межрайонный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняли в причинении вреда здоровью, угрозах убийством и незаконном проникновении в жилище. Нападение произошло в сентябре 2025 года, когда между соседями вспыхнул конфликт из-за громкой музыки.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес соседу многочисленные травмы, в том числе ударил его бутылкой по голове, угрожал убить и вошел в дом против воли проживающих там людей.

Суд признал подсудимого виновным, хотя тот признал свою вину лишь частично. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также обязал выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и возместить процессуальные издержки на сумму 100 тысяч рублей.

