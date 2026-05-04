Метеорный поток Майские Аквариды смогут увидеть жители Башкирии до 10 мая

Лучше всего наблюдать явление перед рассветом вдали от городских огней.

Жители Башкирии могут наблюдать один из самых красивых звездопадов – метеорный поток Майские Аквариды. Он начался накануне вечером и продлится до 10 мая, и в эти дни можно увидеть до 30 падающих звезд в час, а пик активности ожидается в ночь на 6 мая, когда с неба упадет до 17 метеоров в час.

В уфимском городском планетарии пояснили, что Аквариды – это очень быстрые метеоры, которые влетают в атмосферу Земли со скоростью 66 км/с, имеют белый цвет и часто оставляют на небе яркие следы. Лучше всего наблюдать явление перед рассветом, глядя в сторону юго-восточного горизонта вдали от искусственных источников света.

