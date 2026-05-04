В Башкирии объявили в розыск отца, который задолжал ребенку полмиллиона рублей

Должника ищут приставы Чекмагушевского района.

Судебные приставы Чекмагушевского района объявили в розыск уроженца села Старобаширово, который уклоняется от выплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребенку. По словам приставов, его долг уже превысил полмиллиона рублей.

Несмотря на судебное решение о взыскании денег, мужчина продолжает избегать исполнения обязательств. В отношении него применили все возможные меры принуждения, в том числе ограничили право выезда за границу, но, как предполагается, горе-отец скрывается в Уфе, работает неофициально и намеренно прячет свое точное местонахождение.

ГУФССП России по Башкирии просит всех, кто знает, где находится разыскиваемый, сообщить информацию в дежурную часть по телефонам 8 (34796) 3-22-81 и 8 (347) 273-56-40

