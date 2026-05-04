Жительница Башкирии перевела мошенникам 8,7 млн рублей

Жительница Башкирии потеряла более 8 млн рублей.

В полицию Агидели обратилась 30-летняя местная жительница и сообщила, что мошенники обманом завладели суммой более 8,7 млн рублей. Подробности аферы рассказали в МВД по Башкирии.

По словам женщины, ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками страховой компании и сказали, что ее банковские счета под угрозой взлома, поэтому настоятельно рекомендовали срочно снять все средства. Жительница Башкирии пошла в ближайший филиал банка, где попыталась снять крупную сумму, но сотрудники учреждения заметили ее странное поведение и попытались предупредить об опасности, однако потерпевшая их не послушала, заявив, что деньги нужны ей для покупки недвижимости. Более 2,2 млн рублей она успела перевести через кассу банка, а оставшуюся сумму – более 6,5 млн рублей – передала курьеру, который приехал по указанному адресу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

