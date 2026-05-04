В Башкирии отопление отключили в 32 муниципалитетах

Жители многоэтажек могут досрочно отключить тепло на общем собрании.

По состоянию на 3 мая отопительный сезон в Башкирии закончился в 32 муниципалитетах. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова. Учитывая прогноз погоды с потеплением в ближайшие дни, она порекомендовала оставшимся районам и городам тоже прекратить подачу тепла.

Напомним, решение принимается при среднесуточной температуре выше +8°C в течение пяти дней, а жители многоквартирных домов на общем собрании могут сами принять решение о досрочном завершении отопительного сезона, если есть техническая возможность.

Самый короткий сезон в этом году был в Мелеузе – там тепло отключили уже в начале апреля, а в Уфе распоряжение о завершении подписали 16 апреля.

