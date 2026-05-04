Глава Башкирии поручил скосить одуванчики в Уфе и районных центрах

Для работы достаточно садового триммера, дорогая техника не нужна, уверен глава. Фото: Алена МАРТЫНОВА.

На оперативном совещании правительства в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководству минЖКХ республики и администрации Уфы перестать выращивать одуванчики и скосить их.

Руководитель региона напомнил, что первый покос уже пора делать. Кроме того, Хабиров велел убрать заросли на газонах и придорожных территориях, и отметил, что он выезжал в один-два сельских района и считает, что зарослей в райцентрах быть не должно.

- Для этого не требуется дорогой техники и тракторов, достаточно и садового триммера, но эту работу нужно делать, чтобы в муниципалитетах была чистота, - сказал он.

