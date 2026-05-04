Баскетбольный щит рухнул на подростка в Башкирии: прокуратура начала проверку

В Башкирии прокуратура начала проверку после ЧП с 14-летним мальчиком на спортивной площадке. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в минувший четверг, 30 апреля, у дома на улице Чкалова в Ишимбае. Во время игры на подростка упала металлическая конструкция с баскетбольным кольцом, он получил травмы и попал в больницу.

Прокуратура выясняет причины происшествия и проверяет работу управляющей компании, которая отвечает за безопасность и состояние оборудования. Если выявят нарушения, примут меры прокурорского реагирования.

