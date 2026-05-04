В Уфе мальчик пострадал из-за немецкой овчарки: на владельца собаки подали в суд

Фото: Алексей ДУЭЛЬ.

В Уфе прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку после нападения собаки на 11-летнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В декабре прошлого года во дворе дома на улице Борисоглебской ребенок получил укусы и ссадины от немецкой овчарки, которая гуляла без всякого контроля. Чтобы защитить права несовершеннолетнего, прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать моральный вред с владельца собаки.

Суд поддержал позицию прокуратуры и обязал ответчика выплатить матери ребенка 50 тысяч рублей. Контроль за исполнением решения остался за надзорным ведомством.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.