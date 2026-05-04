«КамАЗ» ушел под землю в Башкирии: что произошло

Фото: Telegram-канал «ufa_rb»

В Башкирии грузовой автомобиль почти полностью ушел под землю, на поверхности осталась только кабина. Об этом рассказали очевидцы.

Инцидент произошел в Аскинском районе. По предварительным, грунт обвалился под весом машины.

Никто не пострадал, но «КамАЗ» получил повреждения. На место выехали сотрудники экстренных служб и дорожные рабочие, они выясняют обстоятельства случившегося и разбираются с последствиями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.