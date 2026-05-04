НовостиОбщество4 мая 2026 9:35

«Черное небо»: в трех городах Башкирии ввели особый режим

В Уфе Стерлитамаке и Салавате ввели режим «черного неба»
Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате объявили первый режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, режим будет действовать сегодня до 20:00. Из-за слабого ветра и высокого давления выбросы предприятий будут хуже рассеиваться и начнут скапливаться у земли.

Заводам и фабрикам рекомендовали срочно снизить объем выбросов в пределах своих технологических возможностей. Жителям советуют реже выходить на улицу, держать окна закрытыми, чаще делать влажную уборку и по возможности меньше пользоваться личным транспортом.

