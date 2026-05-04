Следующая рабочая неделя в Башкирии будет короткой: как будем отдыхать

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Следующая рабочая неделя в Башкирии будет короче из-за переноса выходного после Дня Победы. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда республики.

9 мая в этом году выпало на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 11 мая. Сотрудники с пятидневной неделей отдохнут 9, 10 и 11 мая, а те, кто работает по шестидневке, – 9 и 10 мая.

Если работник находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, 9 мая в него не засчитывается, и отпуск продлевается на один день. За работу 9 мая сотрудникам положена двойная оплата. Привлечь к работе в выходные 9, 10 и 11 мая можно только с письменного согласия работника, если закон не предусматривает исключение. В этом случае человеку должны заплатить в двойном размере или дать другой день отдыха.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.