В башкирском СНТ избили инвалида и его малолетнюю дочь: Бастрыкин потребовал доклад

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» после конфликта в одном из садоводческих товариществ в Чишминском районе Башкирии. Об этом рассказали в информационном центре СКР.

В соцсетях появилась информация о длительном конфликте мужчины с соседями, в ходе которого он прибегал к насилию. В одном из таких случаев пострадали местный житель с ограниченными возможностями здоровья и его маленькая дочь.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального отделения ведомства Владимиру Архангельского доложить о ходе расследования.

