Парад Победы 9 мая в Уфе: власти рассказали все подробности

Фото: Ольга ИСКРЕН.

В Уфе 9 мая состоится парад в честь Дня Победы. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов.

Парад пройдет на проспекте Октября с 12:00 до 13:00. В нем примут участие 25 парадных расчетов – около 2000 человек. Это военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники территориальных органов федеральных ведомств, участники специальной военной операции полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева, ветераны боевых действий и военной службы, а также курсанты и кадеты учебных заведений.

Командующим парадом назначен заместитель военного комиссара полковник Ринат Латыпов. Принимать парад будет военный комиссар Республики Башкортостан Михаил Блажевич.

Генеральные репетиции назначены на 4 и 7 мая, они пройдут с 19:00 до 21:00. По итогам торжественного прохождения колонн определят лучшие парадные расчеты. Победители получат переходящие кубки главы Башкирии и дипломы соответствующих степеней.

