Фото: ГАИ Уфы

Вчера вечером, 3 мая, в Уфе на улице Мажита Гафури 60-летний водитель КамАЗа при повороте столкнулся с электросамокатом Whoosh, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

В Уфе в ДТП с КамАЗом пострадал 14-летний электросамокатчик

Самокатом управлял 14-летний мальчик. Он отделался легкой травмы и обратился за медицинской помощью. По факту происшествия начали административное разбирательство.

ГАИ обратилась к родителям с напоминанием, что кикшеринговыми средствами передвижения нельзя управлять несовершеннолетним – это опасно и может привести к серьезным травмам.

