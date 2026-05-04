14-летняя девочка на праздниках пропала в Уфе: волонтеры попросили помощи в поисках

Фото: «БашРегионСпас»

В Уфе 14-летняя Арина Григорьева ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Девочка пропала на минувших праздничных выходных – 2 мая. У школьницы рост – 165 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в синюю джинсовую куртку, розовые брюки и белые кеды.

«БаРС» просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, звонить по горячей линии 8 937)3-102-112 или 112. Также активисты заявили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.