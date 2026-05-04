Исполнять обязанности мэра Уфы временно будет Сергей Кожевников

Сегодня, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально объявил временно исполняющего обязанности мэра Уфы. Ранее такое решение приняли депутаты Горсовета башкирской столицы.

Напомним, 30 апреля пока что действующего главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева по решению суда отправили в СИЗО по обвинению в коррупции и должностных преступлениях.

- Есть кадровое решение: Городской Совет Уфы своим решением возложил исполнение обязанностей главы города Уфы на Сергея Петровича Кожевникова. Ну, придется эту тяжелую ношу тащить. […] Мою позицию вы знаете: до принятия процессуального решения судом главой города является Мавлиев Ратмир Рафилович, - заявил Радий Хабиров.

О причинах задержания мэра Уфы Ратмира Мавлиева и о том, в чем его обвиняют, можно прочитать в нашем отдельном материале.

