Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 мая 2026 7:31

Исполнять обязанности мэра Уфы временно будет Сергей Кожевников

Глава Башкирии объявил временного преемника мэра Уфы Ратмира Мавлиева
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/kozhevnikovsp

Фото: vk.com/kozhevnikovsp

Сегодня, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально объявил временно исполняющего обязанности мэра Уфы. Ранее такое решение приняли депутаты Горсовета башкирской столицы.

Напомним, 30 апреля пока что действующего главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева по решению суда отправили в СИЗО по обвинению в коррупции и должностных преступлениях.

- Есть кадровое решение: Городской Совет Уфы своим решением возложил исполнение обязанностей главы города Уфы на Сергея Петровича Кожевникова. Ну, придется эту тяжелую ношу тащить. […] Мою позицию вы знаете: до принятия процессуального решения судом главой города является Мавлиев Ратмир Рафилович, - заявил Радий Хабиров.

О причинах задержания мэра Уфы Ратмира Мавлиева и о том, в чем его обвиняют, можно прочитать в нашем отдельном материале.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.