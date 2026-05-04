В Уфе перевернулся «Солярис»: трех пассажиров увезли в больницу

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе Hyundai Solaris врезался в металлическое ограждение. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Авария произошла в минувшую пятницу, 1 мая, в седьмом часу утра на Демском шоссе. За рулем машины был 21-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Евгения Столярова в сторону автодороги Уфа – Оренбург. После удара автомобиль перевернулся. Троих пассажиров с травмами увезли в больницу.

В Госавтоинспекции начали административное расследование. Водителям напомнили, что на городских дорогах нужно выбирать безопасную скорость движения.

