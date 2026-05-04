Бесплатные поездки за рубеж для жителей Башкирии: какие направления доступны

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии рассказали, что программа «Башкирское долголетие. Туризм» продолжает действовать, но не по всем направлениям.

В ближайшее время туры в Узбекистан и Абхазию возобновлять не планируют. При этом поездки в Беларусь для пожилых жителей Башкирии сохранятся в рамках подпрограммы «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм».

Если в проекте появятся новые направления, жителей республики об этом сразу проинформируют.

Напомним, в 2025 году был запущен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он рассчитан до 2030 года и должен повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.