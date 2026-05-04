Под Уфой питбайк влетел в опору линии электропередачи: 22-летний парень погиб

Фото: ГАИ Башкирии

В Уфимском районе Башкирии в аварии погиб 22-летний водитель питбайка. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло вчера утром на 17-м километре автодороги Р-240, на подъезде к М-12 «Восток». По предварительным данным, молодой человек за рулем Racer RC150 не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

От полученных травм водитель умер на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.