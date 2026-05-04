Последние квитанции за отопление в Башкирии: некоторые получат их в июне

Компания «БашРТС» завершила начисления за апрель 2026 года по теплоресурсам, включая отопление и горячее водоснабжение. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Сумму к оплате можно увидеть в онлайн-сервисах Единого информационно расчетного центра Башкирии. Бумажные и электронные счета направят не позднее 5 мая. Для большинства городов, где работает «БашРТС», апрельские квитанции станут последними в отопительном сезоне 2025-2026 годов.

Отопительный период в Агидели и Благовещенске завершился позже – 27 апреля и 4 мая соответственно. Поэтому жители многоквартирных домов с общедомовыми приборами учета тепловой энергии в этих городах получат дополнительную квитанцию с минимальной суммой за последние отапливаемые дни. Эти начисления войдут в счета за май и доставят в начале июня.

В домах без общедомового прибора плата за отопление начисляется равными долями в течение восьми месяцев с сентября по апрель. Такое правило установило правительство республики.

В летние месяцы плата за отопление не взимается, счета приходят лишь за горячее водоснабжение.

