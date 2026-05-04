От 201 тысячи рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии пройдут торги по продаже 30 автомобилей, арестованных за долги. Организатором аукциона выступает территориальное управление Росимущества.

На торги выставили машины разных марок и годов выпуска со стартовой ценой от 201 490 до 2 486 700 рублей. В списке:

– Hyundai Solaris 2012 года – 705 000 рублей;

– VAZ 21123 2007 года – 201 490 рублей;

– Skoda Octavia 2008 года – 308 000 рублей;

– Renault Fluence 2011 года – 402 000 рублей;

– GAZ 2705 2015 года – 402 000 рублей;

– Mitsubishi Lancer 2007 года – 622 100 рублей;

– Suzuki Grand Vitara 2014 года – 706 626 рублей;

– Lada Vesta 2018 года – 625 300 рублей;

– Volkswagen 7NC Transporter 2008 года – 855 600 рублей;

– Ford Focus 2012 года – 691 900 рублей;

– Lada Vesta 2020 года – 682 900 рублей;

– Mercedes-Benz GLA-200 2020 года – 2 486 700 рублей;

– Skoda Octavia 2015 года – 1 102 600 рублей;

– Volkswagen Passat 2008 года – 1 100 000 рублей;

– KIA Spectra 2007 года – 265 600 рублей;

– Toyota Corolla 2012 года – 807 100 рублей;

– Isuzu ELF 1998 года – 1 471 200 рублей;

– BMW X1 XDrive 2013 года – 928 525 рублей;

– Ford Focus 2011 года – 600 000 рублей;

– Mercedes-Benz C180 2009 года – 739 500 рублей;

– Lada Largus 2019 года – 558 000 рублей;

– UAZ PROFI 236324 2018 года – 539 836 рублей;

– Audi A5 2012 года – 1 504 800 рублей;

– Mazda 6 2008 года – 515 000 рублей;

– Hyundai VI (Equus) 2015 года – 1 437 200 рублей;

– Ford Focus 2016 года – 685 900 рублей;

– Lada Priora 2012 года – 227 100 рублей;

– Skoda Octavia 2018 года – 1 233 400 рублей;

– KIA RIO 2017 года – 616 300 рублей;

– Nissan Qashqai 2021 года – 2 346 300 рублей.

Торги пройдут на электронной площадке «РТС-тендер». Прием заявок завершится 21 мая.

