Клещевые инфекции в Башкирии: число заболевших снизилось

В Башкирии снизилось число случаев заболеваний, передающихся иксодовыми клещами. Об этом рассказали в федеральном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, за прошлый год в республике зарегистрировали 22 случая боррелиоза, или болезни Лайма (24 – в 2024-ом). Клещевой вирусный энцефалит выявили у 14 жителей Башкирии, тогда как в 2024-ом таких случаев было 20.

При этом в Приволжском федеральном округе и по России в целом ситуация изменилась в негативную сторону. В ПФО число случаев боррелиоза увеличилось с 948 до 1174, а по стране – с 7118 до 9511. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в округе выросла с 331 до 444 случаев, в России – с 1665 до 1807.

Напомним, что клещевой энцефалит может поражать нервную систему и приводить к тяжелым последствиям, а защититься от него помогает вакцинация. От боррелиоза вакцины нет, поэтому важны осторожность на природе, правильное удаление клеща и своевременное обращение к врачу.

