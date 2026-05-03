Местами дождливо, но зато тепло: какой будет погода в Башкирии на следующей неделе

В Башкирии в начале новой недели погода останется неустойчивой. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Завтра, 4 мая, в республике пройдет небольшой дождь, местами он усилится до умеренного. Ветер будет переменных направлений, умеренный. Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.

Во вторник, 5 мая, ночью в отдельных районах прогнозируют небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ветер сохранит переменные направления и умеренную силу. Ночью воздух прогреется до +4, +9 градусов, днем – до +17, +22 градусов.

