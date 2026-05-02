«Возможна потеря памяти»: в Башкирии второй день идут поиски пропавшей женщины

Фото: «БашРегионСпас»

В Башкирии пропала 68-летняя Гузаль Комиссарова из села Старое Субханкулово (Туймазинский район). Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Вчера, 1 мая, женщина вышла из дома и не вернулась. По словам волонтеров, у нее возможна потеря памяти.

Пропавшая ростом около 155 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и каре-зелеными глазами. В день исчезновения она была в футболке в белую и темно-синюю полоску, зеленых штанах и черных галошах.

Волонтеры просят добровольцев помочь в поисках. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 8 (937) 3-102-112 или 112.

