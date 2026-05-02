Пожар с двумя погибшими в Уфе: в мэрии провели внеочередное заседание

Сегодня, 2 мая, в Уфе после ночного пожара с двумя погибшими усилили профилактическую работу в жилом фонде. Об этом рассказали в мэрии.

В администрации Октябрьского района прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В нем участвовали представители районной и городской власти, а также экстренных служб.

По итогам встречи решили проводить больше инструктажей с жильцами и сотрудниками коммунальных служб. Также специалисты начали проверять многоквартирные дома на нарушения правил пожарной безопасности.

Пожар произошел накануне на проспекте Октября. В трехкомнатной квартире загорелось имущество на площади 20 квадратных метров. При тушении пожарные нашли тела мужчины и женщины (возраст – 54 и 51 год). Из опасной зоны удалось спасти 26 человек, в том числе шестерых детей.

