Башкирский Байкал? Жители республики просят власти обратить внимание на глубокий водоем в Кумертау

Жители Башкирии обратились к властям с просьбой обратить внимание на водоем в Кумертау, который считают перспективным для развития как «башкирский Байкал».

Речь идет о бывшем угольном разрезе, глубина которого достигает 38 метров, что уже превышает глубину озера Яктыкуль. Сейчас котлован постепенно наполняется водой.

Местные жители просят рассмотреть варианты развития этого водоема в туристическую зону, способную привлечь посетителей.

В Министерство природопользования и экологии республики пообещали обсудить этот вопрос с профильными службами и рассмотреть возможные шаги по развитию территории.

