В Башкирии число людей под риском увольнения выросло в три раза: Минтруд пояснил, что происходит

В Башкирии к концу апреля 2026 года под риском увольнения оставались 5,2 тысячи человек. Об этом со ссылкой на слова представителей Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики сообщает издание «РБК Уфа».

Обозначенные данные – это в три раза больше, чем на аналогичную дату 2025 года, когда под угрозой потери работы находились 1,8 тысячи сотрудников. Вместе с тем ситуация на рынке труда улучшилась по сравнению с началом 2026-го. В январе под угрозой увольнения были 9 тысяч человек.

В 2025 году в регионе сократили 2,8 тысячи работников – на 161 больше, чем в 2024-м. При этом в первом квартале 2026 года число уволенных выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом – 1,2 тысячи против 271 человека.

По состоянию на конец апреля 2 тысячи жителей республики трудятся по сокращенному рабочему времени – это в 3,2 раза больше показателя апреля 2025 года и в 3,2 раза меньше, чем в январе 2026-го, когда по неполному графику работали 6,6 тысячи человек.

Число работников в простое сократилось до 339 человек, это почти вдвое меньше, чем в начале года, однако на 18% больше по сравнению с апрелем 2025-го, отметили в Минтруде.

В министерстве связывают рост числа сотрудников на грани увольнения с сокращением объемов работ, падением спроса и количества заказов, дефицитом сырья и материалов, а также с реорганизациями, банкротствами и ликвидацией компаний.

