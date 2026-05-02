ФК «Уфа» не смог добраться до Хабаровска – все из-за атаки БПЛА

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 2 мая, футбольная команда «Уфа» не смогла вылететь из столицы Башкирии и добраться до Хабаровска из-за задержки рейса на более чем четыре часа. Об этом рассказали в администрации клуба.

Причиной задержки стал режим «ковер» и закрытие воздушного пространства в республике. Из-за отсутствия возможности пересадки в аэропорту Новосибирска и невылета самолета билеты на рейс были аннулированы. Команда осталась в Уфе ждать решений руководства ФНЛ и РФС.

Ранее в регионе на несколько часов объявили режим «Беспилотная опасность» и ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Уфы. По данным Министерства Обороны РФ, с 10:00 до 16:00 средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 123 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе над территорией Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.